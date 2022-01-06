Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Hükümet Konağı bahçesindeki serada ekim etkinliği gerçekleştirildi.

Öğrencilere tarımın sevdirilmesi amacıyla hayata geçirilen projede İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri koordinasyonunda ekim yapan öğrenciler, daha önce ekimi yapılan marulların sökümünü de gerçekleştirdi.

Etkinliğe Kaymakam Özgür Kaya da katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle ekim yapan Kaya, projede emeği geçenlere teşekkür etti.