Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 09:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi, yaptığı çalışmayla DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen B.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.
Şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: DEAŞ Hatay Terör Örgütü Terörle Mücadele
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