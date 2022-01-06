İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla hafif ticari bir araçla kente kaçak ürün getirileceğini belirledi.

Ekipler, plakasını tespit ettikleri aracı şehir girişinde durdurup arama yaptı. Araçtaki kolileri inceleyen ekipler yazıcıların içerisine gizlenmiş gümrük kaçağı 157 kol saati buldu.

Ekipler, 38 yaşındaki sürücü Hayrullah T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.