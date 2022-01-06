Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 10:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'da hakkında 19 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "Kasten yaralama" ile "Hırsızlık" suçlarından hakkında 19 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.
Kent genelinde şüpheli şahıslara yönelik denetimlerini artıran ekipler, hükümlü U.A'yı evinde saklandığını tespit etti.
Polis ekibinin eve geldiğini fark edip kaçmaya çalışan U.A, kovalamaca sonucu yakalandı.
Firari hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Erzincan Polis Emniyet Genel Müdürlüğü
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