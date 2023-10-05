Trafik kazasında hayatını kaybeden çocuğun cenazesi defnedildi

İbrahim Ağa Caddesi'nde dün yaşanan kazada yaşamını yitiren Irmak Topçu'nun cenazesi, yakınları tarafından Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü Otopsi Merkezi'nden alındı.

İnönü Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alınmasının ardından çocuğun cenazesi, Yumrukaya Camii'ne getirildi.

Topçu'nun cenazesi, burada kılınan namazın ardından Gebze Merkez Mezarlığı'na defnedildi.

Törende Topçu'nun sınıf arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

Gözaltına alınan minibüs sürücü B.Ö. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İnönü Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'nde dün B.Ö. idarisindeki 41 P 4705 plakalı minibüs, okuldan çıkan 7. sınıf öğrencisi Irmak Topçu'ya çarpmış, ağır yaralı olarak ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Topçu, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.