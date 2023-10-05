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Güncel
AA 05.10.2023 21:03

Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta hakkında kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timinin (JASAT) haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, "uyuşturucu ticareti" ve "kasten yaralama" suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33 yaşındaki firari D.A'nın Elbistan ilçesinde saklandığı adresi tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda tuvalet boşluğunda yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Ekipler, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K. ve 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.E'yi ise Onikişubat ilçesinde yakaladı.

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