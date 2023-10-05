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Güncel
İHA 05.10.2023 17:30

Ardahan'da ormana 20 adet kuş kafesi konuldu

Ardahan'da Hayvanları Koruma Günü etkinliği kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı HAYDİ Timi tarafından Çamlıçatak ve Yalnızçam ormanlarına 20 adet el yapımı ahşap Kuş Yuvası yerleştirdi.

Ardahan'da ormana 20 adet kuş kafesi konuldu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü etkinlikleri kapsamında, Ardahan'daki sokak hayvanlarının ihtiyacını karşıladı.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü çerçevesinde; Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü HAYDİ Timi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile müşterek olarak, TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlköğretim okulunda seminer düzenleyerek, HAYDİ uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı. Seminer bitiminde Ardahan Belediyesi Hayvan Barınağında bulunan hayvanlar ziyaret edilerek besleme faaliyetinde bulunuldu. İl Jandarma Komutanlığı HAYDİ Timi ayrıca, Çamlıçatak ve Yalnızçam ormanlarına 20 adet el yapımı ahşap Kuş Yuvası yerleştirdi. 

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