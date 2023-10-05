Tunceli'de doktordan çiftçiye 125 gönüllü arama kurtarma eğitiminde

Kentte 2019'dan beri faaliyet yürüten MUDAK'ın öğretmen, avukat, doktor, mali müşavir, inşaat işçisi, güvenlik görevlisi, elektrik teknikeri, çiftçi, hemşire, mimar ve bankacı gibi farklı iş kollarından üyesi bulunuyor.

Aralıklarla arama kurtarmayla ilgili eğitimlere katılan gönüllüler, dersler sonrası yaptıkları çadır kurulumu, enkazdan yaralı çıkarma, yangın söndürme, hasta ve yaralı taşıma tatbikatlarıyla tecrübe kazanıyor.

Valilik, kaymakamlıklar ve bazı devlet kurumlarının desteğinde çalışmalarını sürdüren gönüllüler, arama kurtarma eğitimleri sayesinde bugüne kadar kayıp arama, trafik kazası, deprem ve yangınlardan oluşan 130 acil durum olayında görev aldı.

Adıyaman'da enkazdan 68 kişiyi çıkardılar

İhtiyaç duyulması halinde çevre illere desteğe giden gönüllüler, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından görev aldıkları Adıyaman'da enkazdan 68 kişiyi çıkardı.

Gönüllüler, eğitimler kapsamında Çemişgezek ilçesindeki Tepebaşı Kayalıkları mevkisinde düzenledikleri kamp etkinliğiyle de doğada arama kurtarma bilgilerini tazeledi.

Kurdukları çadırlarda üç gün geçiren gönüllüler, gerekli bilgilendirmeler sonrası eğitmenleri ve ekip amirleri gözetiminde dağlık araziye tırmandı.

Zorlu geçen eğitimlerde gönüllüler, kaya alıştırması, üstten emniyetli kaya tırmanışı, havai hat kurma ve ipli erişim kaya inişi derslerini alarak yüksekten yaralı kurtarırken yapılması gerekenleri deneyimledi.

"Belirli zamanlarda tatbikatlarla öğrendiklerimizi pekiştireceğiz"

Eğitmen Özgür Aydoğdu, yıllardır Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı ekiplere olası afet durumlarında destek olduklarını söyledi.

İhtiyaç duyulması halinde 125 personelle arama kurtarma faaliyetlerine hazır olduklarını ifade eden Aydoğdu, "Gerek ilimizde gerekse ilçelerimizde olan birçok afete katıldık. Eğitimlerimizin sürekliliği olacak. Belirli zamanlarda yaptığımız tatbikatlarla öğrendiklerimizi pekiştireceğiz. Ne kadar hazır olursak, o kadar bizim için iyi olur. Her zaman 'Bir can için bin çaba feda olsun' düşüncesindeyiz" diye konuştu.

MUDAK üyesi İhsan Bayır, arama kurtarma faaliyetlerinin dışarıdan göründüğü gibi kolay olmadığını anlattı.

Bayır, arama kurtarmanın ciddi bir sorumluluk ve özveri gerektirdiğini vurgulayarak, "Özellikle deprem bölgelerine bire bir üyelerimizle katılım sağladık. Hem oradan edindiğimiz tecrübeler hem de eğitimlerde almış olduğumuz derslerle çok iyi bir seviyeye ulaştık" ifadelerini kullandı.

"Eğitimler sayesinde korkularımı yendim"

Anaokulu öğretmeni Diren Atan, arama kurtarma eğitimleri sayesinde bazı korkularını yendiğini dile getirdi.

Atan, eğitimlerin kişisel gelişimine de katkı sunduğunu belirterek, "Artık rahat bir şekilde kayadan tırmanış ya da botla suda arama yapabiliyorum. Eğitimlerle arama kurtarma alanında daha iyi oluyoruz ve öğrendikçe de hayatımıza güzel şeyler katıyoruz" diye konuştu.

Memur Suna Tosun, dört yıldır derneğin her faaliyetine katılarak tecrübe kazandığını ve özellikle ilk yardım eğitimlerinin çok faydalı olduğunu vurguladı.

Elektrik teknikeri İnan Ulaş da arama kurtarma eğitimlerinde toplu olarak hareket etme, disiplinli şekilde vakaya gitme ve yardımlaşarak çalışma konusunda bilgi sahibi olduğunu söyledi.