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Güncel
AA 05.10.2023 16:59

İzmir'deki kazılarda milattan önce 5 bin 700 yılına tarihlenen figürinler bulundu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Ulucak Höyüğü kazılarında, milattan önce 5 bin 700 yılına ait olduğu değerlendirilen kadın ve erkek figürinleri bulundu.

İzmir'deki kazılarda milattan önce 5 bin 700 yılına tarihlenen figürinler bulundu
[Fotograf: AA]

Kazı Başkanı ve Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Çevik, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu, İzmir Büyükşehir ve Kemalpaşa belediyeleri ile Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi desteğiyle, yaklaşık 8 bin 500 yıllık geçmişe sahip Ulucak Höyüğü'ndeki kazıları sürdürdüklerini söyledi.

Bu yılki kazılarda önemli buluntulara rastladıklarını ifade eden Çevik, şu bilgileri verdi:

"Figürinler depo olduğunu düşündüğümüz mekanda bulundu ve yaklaşık milattan önce 5 bin 700'lere tarihleniyorlar. Dişi ve erkek bir çift gibi görünüyorlar, dişi olanın kucağında bebek var. Şapka benzeri başlıkları, biçimlendirme olarak şimdiye dek Ulucak'ta bulunan figürinlerden çok farklı ve Anadolu'da da bilinen pek benzeri yok gibi."

Çevik, figürinlerin pişmiş toprak ve kil malzemeden yapıldığını belirtti.

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