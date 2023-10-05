Açık 22.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 05.10.2023 16:33

Aydın’da Eylül ayı ihracatı 79 milyon dolar oldu

Ege İhracatçı Birlikleri Eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Aydın’da Eylül ayında 79 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilirken Ege Bölgesi genelinde ise yüzde 1 artış ile 1 milyar 515 milyon dolar ihracat yapıldığı açıklandı.

Aydın’da Eylül ayı ihracatı 79 milyon dolar oldu

Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri 2023 yılının ilk 9 aylık döneminde 13 milyar 688 milyon dolarlık ihracata imza atarken, son bir yıllık dönemde yüzde 1’lik artışla ihracatını 18 milyar 297 milyon dolara ulaştığı belirtildi.

Eylül ayında tarım ürünlerinde ihracatını yüzde 1’lik artışla 594 milyon dolar, sanayi ürünleri ihracatında yüzde 4 artışla 835 milyon dolar, madencilik sektöründe ise 85 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiği belirtildi.

Tekstilde zirve yaşandı

Ege’de tekstil ve hammaddeleri ihracatında ise 2023 yılı Eylül ayında rakamın yüzde 72’lik artışla 51 milyon dolara yükseldiği ve Eylül ayında ihracat rekorunun tekstil ürünlerinde yaşandığı belirtildi. Öte yandan demir ve demirdışı metal ihracatının yüzde 21 artış ile 232 milyon dolara yükseldiği, su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatında ise 128 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiği açıklandı. Yaş sebze ve meyve ihracatında 114 milyon dolar, hazır giyim ve konfeksiyonda 111 milyon dolar, doğal taş ihracatında 85 milyon dolar kuru kayısı, incir ve üzümde ise 82 milyon dolar, hububat ve bakliyatta 73 milyon dolar, orman ürünleri bünyesinde yer alan kağıt ve mobilyada 71 milyon dolar, zeytin ve zeytinyağında 43 milyon dolar, deri ve mamullerinde ise 14 milyon dolar ihracat yapıldığı belirtildi.

Aydın 79 milyon dolar, Ege Bölgesi’nin tamamı 2,3 milyar dolar ihracat yaptı

Eylül ayında Ege Bölgesi’nin ihracatı 2 milyar 338 milyon dolar olarak kayıtlara geçerken ihracat merkezi olan İzmir’in 1 milyar 412 milyon dolar, Manisa’nın 469 milyon dolar, Denizli’nin 383 milyon dolar, Muğla’nın 84 milyon dolar, Balıkesir’in 82 milyon dolar, Kütahya’nın 34 milyon dolar, Afyon’un 30 milyon dolar ve Uşak’ın da 27 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiği kaydedildi. 

ETİKETLER
Aydın
Sıradaki Haber
İnegöl'de mobilya malzemeleri deposunda çıkan yangın söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:01
Edirne'deki festivalde 1 tondan fazla tava ciğeri dağıtılacak
17:01
İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki orman yangını nedeniyle 3 binden fazla kişi tahliye edildi
16:55
Zimbabve'de kolera salgınında ölenlerin sayısı 100'ü geçti
16:53
Tayvan'da Koinu Tayfunu nedeniyle 1 kişi öldü, 304 kişi yaralandı
16:52
Karabağ'daki sözde Ermeni yönetimin eski "cumhurbaşkanlarından" Gukaysan ve Saakyan tutuklandı
16:51
Kahramanmaraş'ta yaklaşık 10 bin konut kış gelmeden hak sahiplerine teslim edilecek
Azerbaycan manzarası ve doğal güzelliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor
Azerbaycan manzarası ve doğal güzelliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor
FOTO FOKUS
Gelin ve damadı uğurlarken ortalığı savaş alanına çevirdiler
Gelin ve damadı uğurlarken ortalığı savaş alanına çevirdiler
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ