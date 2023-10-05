Aydın’da Eylül ayı ihracatı 79 milyon dolar oldu

Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri 2023 yılının ilk 9 aylık döneminde 13 milyar 688 milyon dolarlık ihracata imza atarken, son bir yıllık dönemde yüzde 1’lik artışla ihracatını 18 milyar 297 milyon dolara ulaştığı belirtildi.



Eylül ayında tarım ürünlerinde ihracatını yüzde 1’lik artışla 594 milyon dolar, sanayi ürünleri ihracatında yüzde 4 artışla 835 milyon dolar, madencilik sektöründe ise 85 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiği belirtildi.



Tekstilde zirve yaşandı



Ege’de tekstil ve hammaddeleri ihracatında ise 2023 yılı Eylül ayında rakamın yüzde 72’lik artışla 51 milyon dolara yükseldiği ve Eylül ayında ihracat rekorunun tekstil ürünlerinde yaşandığı belirtildi. Öte yandan demir ve demirdışı metal ihracatının yüzde 21 artış ile 232 milyon dolara yükseldiği, su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatında ise 128 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiği açıklandı. Yaş sebze ve meyve ihracatında 114 milyon dolar, hazır giyim ve konfeksiyonda 111 milyon dolar, doğal taş ihracatında 85 milyon dolar kuru kayısı, incir ve üzümde ise 82 milyon dolar, hububat ve bakliyatta 73 milyon dolar, orman ürünleri bünyesinde yer alan kağıt ve mobilyada 71 milyon dolar, zeytin ve zeytinyağında 43 milyon dolar, deri ve mamullerinde ise 14 milyon dolar ihracat yapıldığı belirtildi.



Aydın 79 milyon dolar, Ege Bölgesi’nin tamamı 2,3 milyar dolar ihracat yaptı



Eylül ayında Ege Bölgesi’nin ihracatı 2 milyar 338 milyon dolar olarak kayıtlara geçerken ihracat merkezi olan İzmir’in 1 milyar 412 milyon dolar, Manisa’nın 469 milyon dolar, Denizli’nin 383 milyon dolar, Muğla’nın 84 milyon dolar, Balıkesir’in 82 milyon dolar, Kütahya’nın 34 milyon dolar, Afyon’un 30 milyon dolar ve Uşak’ın da 27 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiği kaydedildi.