Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda, ısınma koşusu ve aktivasyonun ardından pas ve koordinasyon çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ve rondo koşusuyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Sakatlığını atlatan Slovak futbolcu Marek Hamsik de antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.