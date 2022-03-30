Rize İl Milli Eğitimin Müdürlüğü'nün 'Bahçeler Toprak Olsun Gençler Meyveye Doysun' projesi çerçevesinde şehirdeki okulların bahçelerine meyve fidanı dikimi gerçekleştirildi.

Yapılan projede Rize Merkez Şehit Onur Kılıç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin bahçesinde düzenlenen fidan dikim törenine katılan Rize Valisi Kemal Çeber, video konferans sistemiyle ilçelere bağlanarak tüm okullarda aynı anda fidan dikimi gerçekleştirildi.

Okulda yapılan törende konuşan Vali Çeber, “Okullarımızın bahçelerine hem yöremize has meyve fidanlarını dikerek endemik dokuyu koruyoruz, hem de farklı türlerin Karadeniz ikliminde yetişmesine ön ayak oluyoruz. Fidanlar meyve verdikçe, meyveyle birlikte çocuklarımızın doğaya olan sevgi ve çevreye olan duyarlılığı artacaktır. Bu anlamda projenin günden güne büyümesi yolunda emek veren tüm paydaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum` dedi. Öte yandan törene, Rize Valisi Kemal Çeber, eşi Neslihan Ayan Çeber, Tarım ve Orman Müdürü Murat Genç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Ali Serkan Savaş, Milli Eğitim Müdürlüğü personeli öğretmenler ve öğrenciler katıldı.