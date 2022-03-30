Kentte etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk havadan yaban hayvanları da olumsuz etkilendi.

Ali Ataman Caddesi üzerindeki Halime Arslan Yıldız İlköğretim Okulu önüne kadar gelen bir kurt çevrede yiyecek aradı.

Sokaktaki köpeklerden kaçıp bölgeden uzaklaşmaya çalışan kurt, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.