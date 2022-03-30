Haber Giriş: 30 Mart 2022 Çarşamba 06:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta aç kalan kurt ilçe merkezine indi
[Fotoğraf: Aa]
Kağızman'da aç kalan bir kurt ilçe merkezine indi.
Kentte etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk havadan yaban hayvanları da olumsuz etkilendi.
Ali Ataman Caddesi üzerindeki Halime Arslan Yıldız İlköğretim Okulu önüne kadar gelen bir kurt çevrede yiyecek aradı.
Sokaktaki köpeklerden kaçıp bölgeden uzaklaşmaya çalışan kurt, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.
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