Bingöl Belediyesi ekipleri, bahar aylarına girilmesiyle birlikte hazırlıklara başladı.

Bingöl’de çetin geçen kışın ardından bahar ayları hazırlıkları başladı.

Bingöl Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, yeşil alan, park ile mesire alanlarında çalışma başlattı. Kış aylarında zarar gören ağaçların budaması yapılırken, parklardaki oyun alanları da tamir edilme başlandı.

Bingöl Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Baharın gelişi ile birlikte Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, park, yeşil alan ve mesire alanlarını sizler için hazırlıyor. Budama, oyun grupları, oturma grupları, sulama sistemleri, aydınlatma sistemlerinin bakım ve onarımları yapılıyor” denildi.



