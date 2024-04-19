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Güncel
AA 19.04.2024 16:03

Trabzon'da teleferikte kurtarma tatbikatı yapıldı

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesindeki vargel sistemli teleferikte kurtarma tatbikatı yapıldı.

Trabzon'da teleferikte kurtarma tatbikatı yapıldı
[Fotograf: AA]

Trabzon'da Beşikdüzü ilçesinde faaliyet gösteren özel bir şirketin arama kurtarma ekibi işletmede görevli 12 operatöre eğitim verdi. Verilen eğitimde tatbikat gereği teleferikte mahsur kalanlar kurtarıldı.

Antalya'daki teleferik kazasında da görev alan eğitmen Ömer Faruk Abak, Trabzon'daki teleferikte her yıl en az 3 kez tatbikat yaptıklarını söyledi.

Trabzon'da teleferikte kurtarma tatbikatı yapıldı

Abak, buradaki teleferik sisteminin, dünyanın en güvenli sistemleri arasında gösterilen vargel sistemi olduğunu vurgulayarak, "Bu sistemde kurtarma malzemeleri teleferik kabininin içinde oluyor. Teleferik duruş yaşadığı zaman dışarıdan herhangi bir müdahale olmadan kurtarma yapabiliyoruz" dedi.

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