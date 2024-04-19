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Güncel
AA 19.04.2024 16:01

Ağrı'da besiciler kış boyu ahırlarda besledikleri hayvanlarını meraya çıkardı

Ağrı'da baharın gelişiyle besiciler, koyun, kuzu ve büyükbaş hayvanlarını meraya çıkarmaya başladı.

Ağrı'da besiciler kış boyu ahırlarda besledikleri hayvanlarını meraya çıkardı

Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın yaygın yapıldığı kentte, bol yağışlı geçen havaların ısınmasıyla meralar yeşillendi.

Kırsaldaki besiciler de kış boyu ahırlarda beslediği küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını ahırlardan çıkarmaya başladı.

Besiciler, sabahın erken saatlerinde meraya çıkarıp otlattıkları hayvanlarını akşama doğru tekrar köylerine götürüyor.

İl merkezine bağlı Kalenden köyünde yaşayan besicilerden Kasım Kılıç, baharın gelişini sevinçle karşıladıklarını söyledi.

Sezonun bereketli geçmesini temenni eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Kışın 6 ay boyunca ahırlarda hayvanlara bakıyoruz. Kış mevsimi ister istemez sıkıntılı geçiyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde karlar eridi, sular coştu ve hayvanlar merada otluyor. Havalar da güzel. 5-10 gündür yağmur yağmadı. İnşallah yağar, köylü ve çiftçi feraha kavuşur. Herkes kendi işine bakıyor. Sıkıntımız yok. Şimdilik çobanımız yok ama söz vermişler birkaç gün içinde olacak."

Taşlıçay ilçesinde yaşayan Ferzende Deniz ise kışın zorlu geçtiğini ve baharın gelmesiyle çobanlık mesailerine başladıklarını anlattı.

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