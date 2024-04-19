Çok Bulutlu 21.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 19.04.2024 15:44

Burdur'da silahlı kavga: 3 kişi yaralandı

Burdur'da çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Burdur'da silahlı kavga: 3 kişi yaralandı

Burdur'da Hatiphoca Caddesi'ndeki alkollü bir işletmede müşteriler ile iş yeri çalışanı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iş yeri çalışanı E.C., müşteri U.G'yi kafasına silahla vurarak darbetti.

U.G. arkadaşlarıyla yakındaki farklı bir alkollü işletmeye kaçtı. Araçla kaçanları takip eden E.C., U.G'nin girdiği işletmeye ateş açtı.

İşletmede bulunan B.O. ve İ.E.M. yaralandı. Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Zanlı E.C. yakalandı. 

ETİKETLER
Burdur
Sıradaki Haber
Eskişehir'de yaban hayvanlarına havadan kuduz aşılaması yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:01
MEB'de "görevde yükselme" atama sonuçları açıklandı
18:51
NATO ülkeleri Ukrayna'ya daha fazla hava savunma sistemi sağlama kararı aldı
18:57
Bakan Yerlikaya'dan Mardin ve Diyarbakır açıklaması
18:41
Belçika'dan UNRWA'ya çok yıllı finansman paketi
18:40
Bakan Koca'dan "geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları" açıklaması
18:17
Emine Erdoğan: Şifanın arandığı en kadim kaynaklardan biri bitkiler alemi
Muğla'da durgunsu kano yarışları başladı
Muğla'da durgunsu kano yarışları başladı
FOTO FOKUS
İstanbul Fatih'te "Momo" yine ortalığı karıştırdı
İstanbul Fatih'te "Momo" yine ortalığı karıştırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ