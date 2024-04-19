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Güncel
İHA 19.04.2024 15:37

Eskişehir'de yaban hayvanlarına havadan kuduz aşılaması yapıldı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kuduza karşı yaban hayvanlarına havadan oral aşılama çalışması başlattı.

Eskişehir'de yaban hayvanlarına havadan kuduz aşılaması yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 'Türkiye'de Kuduz Hastalığına Karşı Oral Aşı Atım Çalışmaları' çerçevesinde, Eskişehir’de 06 ila 08 Nisan 2024 tarihleri arasında yaban hayatına yönelik 8 bin kilometrekarelik ormanlık ve kırsal alanda havadan gerçekleştirilen çalışmalarla 144 bin doz aşılı yem atımı gerçekleştirildi.

Bakanlık, 2008 ila 2010 yıllarında da kuduzla mücadele amacıyla Avrupa Birliği destekli 'Türkiye'de Kuduz Hastalığının Kontrolü Projesi'ni uygulamıştı. Bu çerçevede, 3 yılda yaban hayatına yönelik 1 milyon 800 bin doz oral ve 3 milyon doz parenteral kuduz aşısı uygulandı. 3 yıl süreyle 3 kampanya ile 5 milyon 670 bin aşılı yem atıldı 2014 ila 2016 yıllarında yürütülen 'Türkiye'de Kuduza Karşı Ağızdan Aşılama Projesi' çerçevesinde ise 3 yıl süreyle 3 kampanya ile 5 milyon 670 bin aşılı yem atıldı. AB desteği de sağlanan Türkiye'de Kuduza Karşı Oral Aşı Temini Projesi çerçevesinde ise yaban hayatına yönelik 225 bin kilometrekare alanda 3 yıl süreyle senede iki defa olmak üzere havadan aşılama çalışması gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde gerçekleştirilen 7 kampanya döneminde 35 milyon aşılı yem uçaklardan kırsal ve ormanlık alanlara atıldı.

Aşılı yemlere temas edilmemesi ve dokunulması gerekiyor

Havadan atılan aşılı yemlere insan teması olması halinde, yemin kokusunda değişiklik meydana geliyor. Bu da yaban hayvanlarının yemleri tüketmemesine sebep oluyor. Bu nedenle kırsal ve ormanlık alanlara havadan atılan aşılı yemlere temas edilmemesi, dokunulması halinde ise en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması önem taşıyor. Gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, son yıllarda yürütülen yoğun parenteral kuduz aşılamalarının yanında yaban hayatına yönelik ağızdan aşılama ile hastalığa duyarlı hayvanlar aynı anda bağışık hale getirilerek, evcil hayvanlar ile yabani hayvanlar arasında süregelen enfeksiyon zincirinin kırılması hedefleniyor.

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