Diyarbakır'da öğrenciler "İngilizce Bilgi Kültür Yarışması"nda ter döktü

Diyarbakır'da Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kayapınar Öğrenci Etkinlikleri Dizisi Projesi kapsamında öğrencileri yabancı dil öğrenmeye teşvik etmek, takım ruhunu geliştirmek ve etkileşimi arttırmak için birçok etkinlik planlandı.

"Bizimle İngilizce Yolculuğuna Çık" parolasıyla düzenlenen yarışmaya, 3 kişilik takımlar halinde 33 okul katıldı. Kayapınar Halk Kütüphanesi etkinlik salonunda düzenlenen finalde, elemeleri geçen okullar içerisinde 4 okul 4 kategoride dereceye girdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayahan Subaşı, etkinliklerin öğrencilerin hem akademik hem de sosyal gelişimlerine büyük katkı sunduğunu söyledi.

Yarışmayı, Kayapınar İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Zülfü Özkan ve Sami Gürkan, ARGE Koordinatörü Ferman Salmış, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler izledi.