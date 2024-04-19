Ağrı’da jandarmadan çocuklara "Mahremiyet" eğitimi

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli, Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri ile birlikte, Tutak İlçesi Damlakaya İlkokulu'nda ‘Mahremiyet’ konusunda eğitim düzenlendi. Çalışmaya 30 öğrenci, 3 öğretmen ve 15 velinin katıldı.

KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapılarak broşürler dağıtıldı. Eğitimin ardından çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanırken, çeşitli hediyeler verilip pasta kesildi.