Büyükler Oryantiring Türkiye Şampiyonası Çorum'da başladı

Büyükler Oryantiring Türkiye Şampiyonası Çorum'da Çatak Tabiat Parkı'nda başladı. Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, sporcuları en iyi şekilde ağırlamaya özen gösterdiklerini söyledi. Çorum'u sporun merkezi haline getirmek amacıyla çok sayıda ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyleyen Yağbat şöyle konuştu:

"Çorum Belediyesi olarak kendimize, 'Spor şehri Çorum, sporcu dostu Çorum' şeklinde bir vizyon belirledik. Bu anlamda birçok ulusal ve uluslararası müsabakaya ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz. Sporculara başarılar diliyorum."

"Çorum oryantiring için uygun bir kent"

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Tekin Çolakoğlu şampiyonaya 16 yaş üzeri kategorilerden 1250 sporcunun katıldığını söyledi. Çorum'un oryantiring sporu için uygun bir kent olduğuna dikkat çeken Çolakoğlu, "Hem coğrafi hem iklim olarak çok uygun. Burada yarışacak çocuklarımız aldıkları derecelerle milli takıma seçilecek ve devamında da uluslararası arenada ülkemizi temsil edecekler. İnşallah uluslararası arenada da başarı bekliyoruz gençlerimizden, çocuklarımızdan." dedi.

19 Nisan'da başlayan, Mislerovacığı köyünde devam edecek organizasyon, 21 Nisan Pazar günü sona erecek.