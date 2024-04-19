Başkentte "Trabzon Tanıtım Günleri" başlıyor

Ankara'da Başkent Trabzon Dernekler Federasyonunca düzenlenen "Trabzon Tanıtım Günleri", 25 Nisan'da başlıyor. Başkent Trabzon Dernekler Federasyonu Başkanı Ali Hacıfazlıoğlu, etkinliğin 25-28 Nisan'da Altındağ Başkent Millet Bahçesi'nde yapılacağını söyledi.

Hacıfazlıoğlu, Trabzon'un 2023'te yaklaşık 1 milyar 58 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek, Doğu Karadeniz illeri arasında en fazla ihracat yapan şehir olduğunu söylerken sözlerine şöyle devam etti:

"Trabzon, ticaret faaliyetleri sürekli büyüyen bir şehir. Uzungöl, Sümela Manastırı, Sera Gölü, Kadırga Yaylası, Çal Mağarası, Şahinkaya, Boztepe, Ganita ve Ayasofya Camisi gibi nice doğal ve tarihi değeri olan varlığıyla turizm potansiyeli çok yüksek olan bir ilimiz. Trabzon Tanıtım Günleri gibi etkinliklerimizle Trabzonumuzu daha iyi tanıtarak potansiyelini arttıracağımıza inanıyorum."

Hacıfazlıoğlu, yöresel yemekler, el sanatları, kıyafetler, horon ve kemençenin de eşlik edeceği etkinliğe Ankaralıları davet etti.