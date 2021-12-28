Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 01:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Trabzon'un Yomra ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.
Trabzon alınan bilgiye göre, Liman Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan ismi açıklanmayan kadına otomobil çarparak kaçtı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Trabzon Trafik Kazası
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