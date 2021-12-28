Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 01:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta heyelan: Kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ta heyelan nedeniyle kaya ve toprak parçalarının düştüğü kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Zonguldak-Ankara kara yolunun 18. kilometresinde yamaçtan düşen kaya ve toprak parçaları, kara yolunun Zonguldak istikametinin trafiğe kapanmasına neden oldu.
Olay yerine gelen polis ekipleri, heyelan tehlikesine karşı önlem alırken, araçların geçişine bir süre bekletildikten sonra izin verildi.
Karayolu ekiplerinin çok sayıda iş makinesiyle çalışma yaptığı yolda ulaşım, bölünmüş yolun diğer bölümünden çift yönlü sağlanıyor.
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