Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 01:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de sahte içki operasyonu: 1 gözaltı
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
İzmir'in Çeşme ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 65 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Reisdere Mahallesi'nde ikamet eden H.Ö'nün evinde sahte içki sattığı bilgisini aldı.
Ekipler, ikamette yaptığı aramada, 50 litre sahte rakı, 15 litre sahte viski ve alkol damıtma ünitesi ele geçirdi.
Gözaltına alınan H.Ö'nün, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Kaçak İçki Sahte İçki
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