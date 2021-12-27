Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 23:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de 2 evi soyan şüpheliler tutuklandı
[Fotoğraf: AA ]
Kocaeli'nin Derince ilçesinde 2 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Derince ilçesinde 2 evde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Yapılan çalışmanın ardından ekipler, şüpheliler E.D. ve Y.A.D'yi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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