Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 21:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Araç kullanırken kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Bursa’da, trafikte seyir halindeyken kalp krizi geçiren Dinçer Koru, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, otomobiliyle Bursa-Gemlik karayolundan Gemlik istikametine seyreden 61 yaşındaki Dinçer Koru, direksiyon başında kalp krizi geçirdi.
Kontrolden çıkan otomobil, serbest bölge köprüsü civarında yol kenarındaki yağmur suyu giderine çarparak durabildi.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Koru'yu hastaneye götürdü.
Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Koru, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Ambulans Bursa Polis Trafik Kazası
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