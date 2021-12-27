Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 18:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Valizinden uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde valizinde 1 kilo 825 gram uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Manavgat Otogarı'na gelen bir yolcunun valizinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Otogarda yakalanan zanlı M.Ş.D'nin valizinde yapılan aramada, 1 kilo 825 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Antalya Uyuşturucu
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