Almanya Hastane Enstitüsü (DKI) tarafından yayımlanan 2021 raporunda hastanelerin ekonomik duruma ilişkin beklentilerin son 20 yılda bu kadar kötü olmadığı ifade edildi.

Raporda hastanelerin yüzde 60’ının 2021’i zararla kapatacağını varsaydığı aktarılarak, böylelikle 2020’ye göre 2021'i zararla kapatacak hastanelerin sayısının 2 kat artacağı ifade edildi.

Sadece her 10 hastaneden 1’inin ekonomik durumunu "iyi" olarak değerlendirdiği belirtilen raporda, hastanelerin yüzde 55’inin mevcut ekonomik durumdan "memnun olmadığı", yüzde 34’ünün de ekonomik durum konusunda bir değerlendirme yapmak istemediği kaydedildi.

Öte yandan, Almanya’daki hastanelerin personel bulma sıkıntısı yaşadığı belirtildi.

Raporda, 100’den fazla yatağı olan 5 hastaneden 4’ünün, 600’den fazla yatağı olan hastanelerin de yüzde 97’sinin personel açığını kapatamadığı ifade edildi.

Almanya genelinde hastanelerde yaklaşık 14 bin 400 kadro açığı bulunduğuna, bu sayının 2016’ya göre 3,5 kat arttığına işaret edilen raporda, yoğun bakımda ise 7 bin 900 kadronun açık olduğu, bunun 2016’ya göre yüzde 150 artış anlamına geldiği kaydedildi.

Gelecek 3 yılda durum daha kötüleşecek

Raporda hastanelerin yüzde 54’ünün gelecek 3 yılda sağlık personelindeki kadro açığı sorununun daha da kötüleşmesini beklediği belirtildi.

Hastanelerin personel sıkıntısının sebepleri arasında sağlık personelinin emekliye ayrılma yaşının yüksek olması, aşırı yüklenme ve uygun adayların bulunmaması gösterildi.

COVID-19 salgınının hastanelere etkisinin de araştırıldığı raporda, 2021’de her iki hastaneden birinde 2020’ye göre doluluk oranında düşüş yaşandığı kaydedildi.

Bunun sebebi olarak da hastanelerin COVID-19 hastalarına yer bulundurmak için acil olmayan ameliyatları ertelemesi ve COVID-19 bulaşma riskinden dolayı insanların hastaneye gitmemesi gösterildi.