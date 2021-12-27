Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 15:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
20 bin sağlık personeli yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır? 20 bin sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı...
Sağlık Bakanlığı 20 bin sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı. 20 bin sağlık personeli yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır? ÖSYM 20 bin sağlık personeli tercih sonuçları sorgulama...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamada, 16-22 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı kaydedildi.
20 bin sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları
Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.
20 bin sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları için tıklayınız.
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