Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 23:49Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tokat’ta iki katlı ev alev alev yandı
[Fotoğraf: İHA]
Tokat’ın Reşadiye ilçesinde iki katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Reşadiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde Mehmet Coşkun’a ait iki katlı evin çatısında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, alevler mahallede korku ve paniğe neden oldu.
İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesi ile yangın çevredeki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olmadı.
Elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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