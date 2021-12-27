Reşadiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde Mehmet Coşkun’a ait iki katlı evin çatısında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, alevler mahallede korku ve paniğe neden oldu.

İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesi ile yangın çevredeki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olmadı.

Elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.