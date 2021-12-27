Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 23:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde bulundurdukları tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda, ilçeye bağlı Örhenli köyünde, ormanlık araziye uyuşturucu madde saklayan E.K, A.K, T.E. ve E.T. yakalandı.
Operasyonda, 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Etiketler: Kastamonu Uyuşturucu
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