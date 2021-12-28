Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 05:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Trabzon'da 10 yıl 1 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kasten yaralama" suçundan 10 yıl 1 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.Ş'nin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Ekiplerce yakalanan B.Ş, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Etiketler: Trabzon
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