İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kasten yaralama" suçundan 10 yıl 1 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.Ş'nin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Ekiplerce yakalanan B.Ş, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.