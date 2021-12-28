Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 05:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Ardahan'ın Göle ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, 5 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve 68 kesici alet ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Ardahan'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Tim Komutanlığı (JASAT) ekipleri, Göle ilçesi Yeniköy köyünde oturan bir kişinin farklı illerden temin ettiği silah ve kesici aletleri evinde bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Göle Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda söz konusu eve operasyon gerçekleştirilen jandarma zanlıyı yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin evindeki aramada 5 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ile kılıç, kama ve bıçaktan oluşan 68 kesici alet ele geçirildi.
Zanlının jandarmadaki sorgu ve işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Ardahan Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık
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