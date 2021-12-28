Bingöl'de Valilik koordinesinde, Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü, zabıta ve Vergi Dairesi ekiplerinden oluşan 12 personel, kent merkezindeki iki bölgede fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa karşı denetim yaptı.

Ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatlarını raporlayan ekipler, ürünlerin gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunlukları konularında inceleme yaptı.

Şırnak'ta Ticaret İl Müdürlüğü, Maliye ve Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri marketlerde, sebze ve meyve, gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatları inceledi. Denetimlerde, ürünlerde fahiş fiyat olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiket ve künye bilgileri ile ürünlerin önceki fiyatına bakıldı.

Seçilen ürünlerin raf ve kasa fiyatı da karşılaştırıldı.

Markette alışveriş yapan Yusuf Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiye yönelik yaptığı açıklamalardan sonra düşen döviz kurunun etkisiyle market fiyatlarında da düşüş beklentisi oluştuğunu ifade etti.

Fiyatlarda kısmi bir düşüş olduğunu ancak bunun beklentilerinin altında olduğunu dile getiren Özdemir, "Çok sıkıntılı dönem yaşadık. Kur fiyatları düştü, inşallah daha da düşer tek temennimiz bu. Gıda ve akaryakıtta da daha fazla düşüş bekliyoruz." dedi.