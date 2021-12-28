Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 05:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da gümrük kaçağı alkol ve sigara ele geçirildi
[Fotoğraf:AA]
Van'da polis ekiplerince yürütülen operasyonlarda, gümrük kaçağı 59 litre alkol, sigara, ilaç ele geçirildi, 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakledenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 20-26 Aralık'ta yapılan çalışmalarda, 59 litre alkol, 1315 ilaç, sigara ve 12 gram safran ele geçirildi.
Operasyonlarda, 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Etiketler: Van Kaçakçılık
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