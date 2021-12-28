Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakledenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 20-26 Aralık'ta yapılan çalışmalarda, 59 litre alkol, 1315 ilaç, sigara ve 12 gram safran ele geçirildi.

Operasyonlarda, 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı.