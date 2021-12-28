Digor İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile yasal olmayan yollarla yurda giren düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Kars-Iğdır kara yolunda uygulama yapan jandarma ekipleri, bir yolcu minibüsünü durdurdu. Minibüste yapılan kimlik kontrolünde yurda kaça yollarla girdiği belirlenen 2 Afganistan uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin jandarmadaki işlemlerin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.