Ekipler, 116 araç ve 300 personelle kırsalda kapalı olan 528 mahallenin yolunu açtı, kalan 216 mahallede yol açma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğünün de sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Trabzon-Gümüşhane kara yolunda meydana gelen kar ve buzlanmaya karşı sürücülere uyarılarda bulunuldu.