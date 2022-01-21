Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 05:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da 5 düzensiz göçmen ve 6 organizatör yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 6 organizatör tutuklandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda iki otomobilde yapılan aramada 5 düzensiz göçmen yakalandı, 6 organizatör gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatörler nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenler de işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Şanlıurfa Düzensiz Göçmenler
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