Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 05:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya’da tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde A.B. (52) idaresindeki 23 ABZ 614 plakalı otomobil, Kelhalil Mahallesi yakınlarında T.A. yönetimindeki 44 DB 389 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü A.B, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Malatya Trafik Kazası
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