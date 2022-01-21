Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 04:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 23 Ocak Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.
Isınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde yarı sahada çift kale maç gerçekleştirildi.
Kırmızı-siyahlı ekip, bu çalışmanın ardından Antalya'ya gidecek ve hazırlıklarını orada sürdürecek.
Etiketler: Gaziantep FK
Sıradaki Haber
Tokat'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz