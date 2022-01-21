Kaledere Mahallesi'nde bir banka şubesinden dün çektiği 22 bin 200 lirayı Belediye Caddesi'nde düşüren Adnan B, yardım için Ünye Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne başvurdu.

Caddede temizlik yapan belediye personeli Şakir Hatipoğlu, yerde gördüğü para dolu poşeti Zabıta Müdürlüğüne teslim etti.

Para, sahibi olduğu belirlenen Adnan B'ye teslim edildi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Temizlik İşleri Müdürü Civan İkinci ile müdürlük personeli Hatipoğlu'nu bugün makamında ağırladı.

Tavlı, örnek davranışından dolayı teşekkür ettiği Hatipoğlu ile gurur duyduklarını söyledi,

Tavlı, Şakir Hatipoğlu'nu altınla ödüllendirdi.