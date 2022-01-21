Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kastamonu'nun 4 bine yakın yerleşim yerine sahip geniş bir coğrafya olduğunu söyledi.

Karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü dile getiren Çakır, "490 köy yolumuz ulaşıma kapalı. Haberleşmesi olmayan 6, elektriği bulunmayan 20 köyümüz mevcut. Vatandaşlarımızdan da yoğun şikayet almadık, çünkü sahada ekiplerimizin çalışmalarını görüyorlar." dedi.

İl genelinde 5 bin 548 kilometre kapalı yol ağı bulunduğunu anlatan Çakır, "28 greyder, 25 kanal kazıcı yükleyici, 8 kar bıçaklı kamyon, 4 rotatif, 65 ekiple köylerimize müdahalemizi yapıyoruz. Bu rakam az değil ama ilimizin yaklaşık 10 bin kilometre yol ağı olduğunu varsayarsak, hemen hemen yarısı bu sabah itibarıyla kapalı diyebiliriz. Eğer yeni bir kar yağışı meydana gelmezse hafta sonu itibarıyla yolların tamamını açmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Çakır, öte yandan, kentte yeni tip koronovirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı oranının yüzde 6-7 civarında olduğunu belirterek, "Kentte son 10 günde sadece bir yeni yoğun bakım hastası oldu. Aşılamada yüzde 81'i geçtik. Hatırlatma aşılarının önemini de vurguluyoruz. Halkımızın yaklaşımı son derece iyi. Hastanede yoğun bakımlarla ilgili durumumuz son derece rahat." diye konuştu.