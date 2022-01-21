Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 04:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de yayla yollarında kar temizleme çalışması yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de, yüksek kesimlere son günlerde yağan karın ardından ulaşımda sıkıntı yaşanan yayla yollarında temizleme çalışması gerçekleştirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sıkıntısı çekilen yayla yollarında kar küreme çalışmaları belirli periyotlarla sürdürülüyor.
Yaylalara gidecek vatandaşlar da kar lastiği takmaları, araçlarında zincir ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyarılıyor.
Etiketler: Osmaniye Kar Yağışı
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