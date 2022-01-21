Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 04:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
AFAD'dan Hataylı besicilere çadır desteği
[Fotoğraf: AA]
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, Hatay'ın Hassa ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ahırları çöken besicilere çadır desteğinde bulunuldu.
AFAD, ilçeye bağlı mahallelerdeki ahırların zarar görmesi nedeniyle hayvanların barındırılması için bölgeye 50 büyük çadır gönderdi.
Çadırların kurumu ekipler tarafından yapıldı.
Öte yandan, farklı noktalarda çatıları çöken ahırlardaki 65 büyükbaş ile 121 küçükbaş hayvanın telef olduğu öğrenildi.
Etiketler: Hatay Tarım Üretimi Hayvancılık AFAD
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