Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 04:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de jandarma ekipleri sokak hayvanları için doğaya mama bıraktı
[Fotoğraf:AA]
Niğde'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya mama bıraktı.
Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, sorumluluk bölgelerinde belirlenen alanlara, zorlu geçen kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için besleme faaliyeti yürütüyor.
Haftanın 3 günü devriye gezen ekipler, İl Jandarma Komutanlığı tarafından temin edilen mamaları, kent merkezi ile ilçelerde belirlenen yerlere bırakarak hayvanları besliyor.
Etiketler: Niğde Jandarma Genel Komutanlığı
Sıradaki Haber
Nevşehir'de firari sanık yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz