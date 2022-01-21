Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 03:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de firari sanık yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
Nevşehir'de jandarma ekipleri, yargılandığı davada tutuklanmasına karar verilen firari sanığı yakaladı.
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "basit cinsel saldırı" suçundan hakkında açılan davada tutuklu yargılanmasına karar verilen İ.D'yi yakaladı.
İ.D, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Nevşehir Jandarma Genel Komutanlığı
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