Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 03:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
V.T. (24) idaresindeki 71 BG 446 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kayseri kara yolu Mezarlık Kavşağı'nda İ.Z'nin (38) kullandığı 19 PD 707 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki N.T. (30), S.T. (46), Ö.Z. (35), T.Z. (9) ve G.V.Z. (7) yaralandı.
Ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Kırıkkale Trafik Kazası
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