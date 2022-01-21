Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 04:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.
Kentte iki gündür kar yağışı etkili oldu.
Tokat-Sivas kara yolunda yağışı nedeniyle kara yolları ekipleri çalışma yaptı.
Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 45 santimetreye ulaştı.
Kentte soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Etiketler: Tokat Kar Yağışı Yağış
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