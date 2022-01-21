Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 05:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da Karadeniz Sahil Yolu'nda zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı
[Fotoğraf: AA]
Giresun'un Görele ilçesinde gizli buzlanma nedeniyle 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
İlçenin Yeşiltepe Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu'nda Giresun yönüne giden 3 tırın buzlanan yolda kayması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Ulaşım Giresun yönüne dururken Trabzon yönüne giden araçlar ise şehir merkezinden geçen yola yönlendirildi.
Tırların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Giresun Trafik Trafik Kazası
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